Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sandra Delaporte denuncia una agresión sexual

El dúo Delaporte ha denunciado que una de sus integrantes, Sandra Delaporte, ha sufrido una agresión sexual durante su último concierto en Madrid el pasado viernes y ha reclamado convertir las actuaciones en vivo en espacios seguros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents