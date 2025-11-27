Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toby Wallace, primer actor confirmado de la serie «Assassin’s Creed» de Netflix

Toby Wallace. | FdV

Toby Wallace es el primer actor confirmado de la serie de televisión Assassin’s Creed, de Netflix, que estará basada en la franquicia homónima de videojuegos, informó Deadline. Wallace será el coprotagonista de la producción de suspense.

