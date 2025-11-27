El rey Juan Carlos, sin «remordimientos ni arrepentimientos»

Sentado en el salón de su residencia en Abu Dabi, el rey emérito Juan Carlos I recibe a los periodistas de la cadena pública francesa France 3 para romper su silencio y conceder su primera entrevista en años. En ella asegura que no se arrepiente de su pasado y tampoco tiene remordimientos o intenta «no tenerlos», aunque si pudiese volver atrás iría con más cuidado. «Quienes lean el libro verán que hablo con el corazón», afirma en referencia a su libro Reconciliación, publicado en Francia el pasado 5 de noviembre y que verá la luz en España el próximo 3 de diciembre.

El tiempo y el exilio le han pasado factura. Se percibe en su mirada y en su voz al hablar de España, a la que planea regresar en cuestión de años o menos, «dependiendo de la situación». Durante la conversación, tampoco oculta el sentimiento de soledad, pese a mantener el contacto telefónico con Felipe VI: «Como padre, me gustaría verlo más, y más a menudo con sus hijas; con la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y como rey, creo que es un buen rey, pero está pasando por un momento muy difícil», afirma, aunque matiza que su sentimiento de abandono es más «filosófico» que real.

A sus 87 años, su memoria permanece intacta. Recuerda la primera vez que conoció al dictador Francisco Franco con apenas 9 años. Durante aquel tiempo se sintió como «una pelota de ping-pong» entre su padre y el dictador, hasta que le nombraron heredero al trono: «Cuando me nombraron heredero, y mi idea era la democracia, sentí que era realmente necesario prepararme para el futuro. Mantener la calma mientras esperaba ese momento. No fue fácil, porque había mucha gente haciendo preguntas y exigiendo cosas. Pero creo que en ese momento tuvimos que aceptar lo que estaba sucediendo. Y tuve que aceptar las cosas como vinieron».

En su encuentro con el periodista Stéphane Bern, el emérito ofrece revelaciones inéditas, como su encuentro con Augusto Pinochet el día de su ascenso al trono: «No lo mencioné en el libro, pero tuve que ir al aeropuerto a recibir a Pinochet, porque Franco no podía ir. En el coche, me dijo: ‘Su Alteza, debe hacer exactamente lo mismo que Franco’», pero el Borbón hizo justo lo contrario, porque era «lo que los españoles realmente querían».

Juan Carlos rememora sus últimos días con el dictador, quien sorprendentemente le animó a hacer lo que él «no podía hacer», y decir en sus viajes al extranjero lo que «no se podía decir en España». «Entendía muy bien lo que iba a ser el futuro del país. La prueba de ello es que el día antes de morir, me tomó la mano y me dijo: ‘Alteza, lo único que le pido es mantener la unidad de España’».

Sobre sus diferentes escándalos, Juan Carlos reconoce que intenta no tener «ni arrepentimiento ni remordimiento», pero admite que, como todos los hombres, «cometen errores», aunque si pudiese volver atrás tendría más cuidado.

El periodista Bern le recuerda que un rey siempre está bajo escrutinio, lo que lleva al emérito a compartir un consejo que le dio su padre: «Recuerdo una frase que mi padre me decía: ‘Juanito, hasta en el baño te vemos’. De mayor, entendí lo que quería decir».

En sus últimos años como rey, se sumaron acusaciones de corrupción, de cuentas en el extranjero y fondos opacos, además de escándalos amorosos, y un polémico viaje de caza a Botsuana en plena crisis en España. Una serie de «errores» que pasaron factura a la monarquía y le obligaron a abdicar en 2014.

Subraya que la decisión de abandonar el trono y España en favor de su hijo se basó en una cuestión de «dejar a Felipe ser libre», porque si hubiera estado allí, Juan Carlos I hubiera sido «un obstáculo».