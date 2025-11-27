Resines, «estupendamente» tras su hospitalización
El actor ingresó de urgencia el día 13 y estuvo en la uci
Europa Press
Antonio Resines se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad social después de que la revista Semana revelase el nuevo revés de salud que ha sufrido el actor, que el pasado 13 de noviembre fue ingresado de urgencia en el Hospital San Rafael de Madrid por motivos que por el momento se desconocen.
Afortunadamente, después de 3 días en la unidad de Cuidados Intensivos, y 5 en planta, el protagonista de Los Serrano recibía el alta ante su evolución positiva y podía regresar a su domicilio, donde se recupera con el apoyo de su mujer, Ana Pérez-Lorente.
Confirmando que su recuperación va viento en popa, Antonio reapareció ayer con muy buen aspecto y aseguró encontrarse «estupendamente». Sin embargo, optó por la prudencia al no revelar cuándo volverá al trabajo después de que su hospitalización le obligase a cancelar su participación en el nuevo programa de TVE Top Chef: dulces y famosos.
