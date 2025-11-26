La Navidad de Vigo en la Gran Manzana: la reacción de un influencer español en Nueva York que se ha vuelto viral

«No os vais a creer de qué hemos encontrado publicidad en una marquesina de Nueva York», arranca en su vídeo Peldanyos, un reconocido influencer español. Al girar la cámara podemos ver una marquesina con un anuncio que cambia para mostrar un cartel en el que se puede leer 'Christmas in Vigo: Unique in the world' (Navidades en Vigo: Únicas en el mundo').

La fama de las luces de Vigo ya han llegado incluso hasta los anuncios de marcas míticas de la Navidad, pero ahora han alcanzado un nuevo hito: pisar La Gran Manzana. La ambición del alcalde por convertir las navidades locales en un evento mundial pasa por publicitar este evento en uno de los lugares más conocidos del mundo.

Casi 8 millones y medio de habitantes, turistas de todas partes del mundo, escenario de alguna de las películas más famosas de la historia y, a partir del próximo año, una ciudad con conexión directa desde Galicia. Este ha sido uno de los escenarios escogidos por el Concello para promocionar el evento principal del año vigués.

El creador de contenido, popular por sus vídeos en los que prueba y valora distintos tipos de comida, se encuentra en la ciudad de la costa este estadounidense probando algunos de sus restaurantes más populares. «Estamos hablando que el Concello de Vigo ha puesto pasta para salir en una marquesina de Nueva York. ¡Qué locura! Marketing para que vengan los yankees a gastar pasta en Galicia», comenta el tiktoker sorprendido.