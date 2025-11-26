Letizia, en un homenaje a Amenábar

La reina Letizia, actores y actrices, autoridades y estudiantes rindieron ayer homenaje a Alejandro Amenábar en el marco del festival Ópera Prima de Tudela, Navarra, por su «gran talento». Fue la quinta edición del homenaje, que organiza el ciclo ‘Nuestros Clásicos’ dentro del festival, y la primera ocasión en la que el galardón no se concede a título póstumo.

La reina entregó un pequeño recuerdo al director, que recibió una ovación de todos los estudiantes presentes en el salón. Letizia llegó acompañada de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y saludó a las autoridades que le esperaban en el exterior del cine encabezadas por la presidenta de Navarra, María Chivite.

Amenábar agradeció el reconocimiento, pero explicó que había viajado a Tudela «un poco engañado». «Hace unos meses Luis Alegre (director del festival) hablaba de pase de cine clásico al que venía la reina. Dije que sí de cabeza, porque sabe más de cine que todos nosotros. Y hace poco me entero de que es un homenaje en el que voy a estar rodeado de gente que admiro muchísimo», contó.

En el homenaje se proyectó Mar adentro, una película que fue escrita cuando Amenábar no había «tropezado con la muerte» y sobre la que ha dicho que pretende ser «un bálsamo para seguir de pie». La película obtuvo 14 premios Goya, el Globo de Oro y el Óscar a mejor película extranjera en 2005.

Luis Alegre señaló que Amenábar es un «creador de gran talento» que «entró como un ciclón» en las vidas de la gente y las «revolucionó».

En el homenaje participaron Lola Dueñas, Mabel Rivera, Fernando Bovaira, Ana Torrent, Eduardo Noriega y Fele Martínez, entre otros actores. Elena Sánchez, directora y presentadora del programa de televisión Historia de nuestro cine, y la actriz Blanca Soroa, protagonista en Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, presentaron el acto.