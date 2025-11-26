Hombres G: 40 años y en su «momento más fuerte»

Con un documental en ciernes que mostrará imágenes inéditas de la banda en sus 43 años de carrera y un próximo disco de temas inéditos, Hombres G se disponen a iniciar también una nueva gira en lo que definen como su «momento más fuerte y potente».

«Es como si en 2010 estuvieran tocando todavía Los Brincos y llenaran estadios de gente jovencísima cuando deberíamos estar ya pensando en retirarnos. Pero habiendo vivido todo lo que hemos vivido, estamos en el momento más fuerte y potente, llegando a escenarios más grandes», subrayan.

Más de dos decenas de fechas les esperan solo en España de la gira Los mejores años de nuestra vida, con principio en Albacete el 16 de mayo del próximo año y final en Madrid el 12 de diciembre, mientras plantean grandes recintos también en Latinoamérica y presumen de haber tocado en lugares míticos como el Radio City Hall de Nueva York o el estadio de los Lakers en Los Ángeles.

¿Se sienten como los Rolling Stones españoles?, cabe preguntarles por su fértil longevidad. «Pues sí, porque nos pasa lo que a ellos, que nos lo seguimos pasando de puta madre», responden.

Eso sí, ellos mantienen la amistad, como se mostrará en el documental que estrenarán en cines el próximo año y que califican como «una historia definitiva del grupo»: «La convivencia de cuatro amigos fundamentalmente», que se lo han «pasado genial haciendo canciones bonitas» durante más de 40 años.

Actualmente en fase de producción, contará con imágenes inéditas fruto de «rebuscar por todos lados de las televisiones en España, en Latinoamérica y también de las que les han enviado seguidores que iban a con sus cámaras a los conciertos».