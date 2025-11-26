Brigitte Bardot vuelve a ingresar en el hospital
Con 91 años, se sometió a una operación en octubre
La actriz y activista por los derechos de los animales francesa Brigitte Bardot, uno de los símbolos sexuales del cine en los años 1960, está hospitalizada de nuevo en Tolón (sureste de Francia) desde hace varios días, informaron ayer medios regionales franceses.
Esta es la segunda vez durante este otoño que Brigitte Bardot, de 91 años, ingresa en el hospital Saint-Jean de Tolón, indicaron el periódico Var Matin y la radio ICI Provence.
Bardot lleva «varios días» en el centro hospitalario, añadieron los medios, sin precisar cuántos.
El pasado octubre, la actriz ya había sido hospitalizada unos días en Tolón para someterse a una «cirugía menor» y después regresó a su domicilio de Saint-Tropez, donde, según varias fuentes cercanas a la activista animalista, «se encontraba descansando y recuperándose lentamente».
