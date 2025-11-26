Bisbal inaugura con un ‘show’ en el metro el Tren de la Navidad en Madrid

Sin palabras. Así se quedaron los viajeros que se encontraban a las 11.00 horas en la madrileña estación de metro de Sol cuando vieron aparecer a David Bisbal para ofrecer un concierto sorpresa para inaugurar por todo lo alto el Tren de la Navidad.

Ante centenares de personas que no salían de su asombro, el almeriense interpretó los villancicos más populares de su disco Todo es posible en Navidad. Después de la concierto, se desplazó hasta el andén de línea 3 para recibir al Tren de la Navidad, dando el pistoletazo de salida a esta nueva atracción navideña madrileña.