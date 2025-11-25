Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toño Sanchís, a prisión

La Audiencia de Madrid ha condenado a dos años de cárcel al exrepresentante de Belén Esteban al considerar que se valió de la «confianza plena» de la presentadora para apropiarse de su dinero.

