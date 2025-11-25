Muere el actor Dharmendra, el «galán» de Bollywood

El actor indio Dharmendra, una de las mayores estrellas del cine de Bollywood, donde protagonizó más de trescientas películas, murió este lunes en la ciudad de Bombay a los 89 años, según informó en sus redes sociales un cineasta próximo al intérprete.

«Es el final de una era, Dharmendra era una megaestrella masiva, la encarnación de un héroe en el cine convencional, increíblemente atractivo y la presencia más enigmática. Siempre será una auténtica leyenda del cine indio», dijo en un mensaje publicado en Instagram junto a una fotografía del fallecido cineasta Karan Johar.

Algunos de los rostros más conocidos de la industria cinematográfica, como los intérpretes Amitabh Bhachchan, Salman Khan y Hema Malini, su segunda esposa, acudieron al crematorio.

«El fallecimiento de Dharmendra marca el fin de una era en el cine indio. Fue una figura icónica», dijo en un mensaje en X el primer ministro indio, Narendra Modi.