La mansión de los Javis, en venta por 5 millones

La industria del entretenimiento en España ha sido testigo de una década y media donde los nombres de Javier Ambrossi y Javier Calvo se fusionaron en una entidad creativa y sentimental única: los Javis. Esta pareja, que ha funcionado como un ente mediático y personal indivisible, ha marcado un antes y un después en la televisión y el cine nacional. Sin embargo, este capítulo de su vida personal ha llegado a su fin. Los cineastas, que afortunadamente continuarán su exitosa colaboración creativa y laboral —inmersos actualmente en La bola negra, un proyecto que describen como «el más bonito de su vida» y que contará con la participación de Penélope Cruz y Guitarricadelafuente—, han puesto punto y final a su relación sentimental. Esta significativa decisión conlleva una cascada de cambios, y entre ellos, uno de los más comentados se centra en su patrimonio inmobiliario.

En medio de este torbellino de novedades, surge un nuevo capítulo en la sucesión de hechos que siguen a la ruptura: los Javis han puesto a la venta su millonaria mansión en Pozuelo de Alarcón (Madrid), según ha adelantado la revista Lecturas. Esta residencia, descrita por Javier Calvo como un espacio «muy social, donde siempre hay gente, fiestas y lecturas de guion», además de ser un «espacio creativo», es mucho más que eso. El inmueble impresiona por sus 975 metros cuadrados de construcción, ubicados en una generosa parcela de otros 2.500 metros cuadrados, y para coronar su majestuosidad, está repleta de lujos y detalles exclusivos que la convierten en una propiedad excepcional en el mercado. La decisión de venderla marca el cierre de una etapa y la apertura de nuevas sendas personales para ambos artistas.

Luis Pliego, director de la mencionada cabecera, aportó varios datos clave sobre esta significativa operación inmobiliaria durante su intervención en el programa El tiempo justo. Según Pliego, la pareja está solicitando la imponente cifra de 5 millones de euros por esta espectacular propiedad. Un detalle revelador es que, para su adquisición, Ambrossi y Calvo solicitaron una hipoteca de 1,4 millones de euros.