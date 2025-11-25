Josie habla por primera vez del vestido de las Campanadas de Pedroche

Si preguntamos qué es lo más destacado de la cita de Pedroche con Fin de Año, todo el mundo va a decir que lo que más espera ver es el vestido. Como se sabe, siempre prepara un vestido de la mano de su diseñador de confianza, que no es otro que Josie.

Y para este año pinta fuerte la cosa, porque en una reciente presentación a la que asistía la colaboradora, aunque no ha querido dar demasiadas pistas, sí desvelaba que piensa vivirlo con ilusión porque son «12 años, 12 uvas, 12 Campanadas», así que están preparando algo «muy especial», dice Josie.