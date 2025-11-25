Jamaica y el reggae lloran la muerte de Jimmy Cliff

Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae, ha fallecido a los 81 años por complicaciones de una neumonía, según anunció ayer su mujer, Latifa Chambers, en las redes sociales. «Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión a consecuencia de una neumonía», señaló Chambers, que quiso recordar a todos los que «han compartido camino con él». «A todos sus fans de todo el mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera. Él agradeció de verdad el cariño de cada uno de ellos», agregó.

Nacido el 30 de julio de 1944 en Saint James (Jamaica), James Chambers comenzó a participar en concursos musicales desde muy joven y a los 17 años su carrera despegó con ‘Hurricane Hattie’ tras convencer al productor de origen chino Leslie Kong de que le grabara sus primeros temas.

Su consagración llegó en 1969 con su disco homónimo, que contiene clásicos como ‘Many Rivers to Cross’, ‘Vietnam’ y ‘Wonderful World, Beautiful People’.

Se mudó a Reino Unido y se convirtió en una estrella del reggae y del ska. Tanto que es uno de los dos miembros jamaicanos del Salón de la Fama del Rock and Roll, junto a Bob Marley.

También fue actor de cine y protagonizó una película esencial del cine de Jamaica, The Harder They Come (‘Caiga quien caiga’, 1972), en la que también se encargó de la banda sonora y a la que se le atribuye haber introducido el reggae en Estados Unidos.

Cliff contribuyó a difundir el sonido de Jamaica a nivel mundial con éxitos como ‘The Harder They Come’ —tema principal del filme—, ‘I Can See Clearly Now’ o ‘You Can Get It If You Really Want’.

En 2012 ganó un Grammy al mejor álbum de reggae por Rebirth y en los últimos años trabajó con el productor ghanés Kwame Yeboah, con el que regresó al reggae más puro.

La influencia de Cliff ha sido reconocida por artistas como Rolling Stones, Elvis Costello, Annie Lennox o Paul Simon, con los que colaboró.

Otros como Bruce Springsteen, Willie Nelson, Cher, New Order o Fiona Apple han grabado versiones de sus canciones.

Mientras que Bob Dylan proclamó ‘Vietnam’ como «la mejor canción de protesta jamás escrita», según destaca la web oficial de Cliff.

Condolencias

El presidente de Jamaica, Andrew Holness, así como artistas como UB40 y Rohan Marley, uno de los hijos de Bob Marley, expresaron sus condolencias por la muerte del legendario músico.

«Hoy, Jamaica se detiene para honrar la vida del honorable Jimmy Cliff, Orden del Mérito del Reino Unido, un gran gigante cultural y cuya música cargó los corazones de nuestra nación al mundo», expresó Holness en su cuenta de X.

El grupo inglés de reggae UB40 también lamentó a través de X la partida de Cliff, a quien describió como «un icono en la música y una superestrella original del reggae».

«Finalmente, Jimmy cruzó el último río», mencionó la agrupación en referencia a las tantas veces que el cantante se refería a «los tantos ríos» que las personas cruzan en su vida.

A su vez, Rohan Marley, uno de los tantos hijos de Bob Marley, expresó en su cuenta de Instagram que le daba «gracias a la vida por un gran hombre» como Cliff, a quien también consideró su «hermano y leyenda».

«Buen viaje, maestro. Nos diste una emocionante extensión de estar entre los mejores. Valoren a nuestras leyendas», apuntó.