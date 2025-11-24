Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novedades sobre la salud de Bruce Willis

La actriz e hija del famoso intérprete, Rumer Willis, comparte en redes sociales cómo se encuentra su padre. «Estoy muy agradecida de que cuando le doy un abrazo, él pueda sentir el amor que le he dado», ha señalado.

TEMAS

Tracking Pixel Contents