«Ena», la historia silenciada de la bisabuela de Felipe VI

El Reino Unido ha repasado la historia de su monarquía reciente con la aclamada The Crown. España todavía no se ha atrevido a hacer algo parecido con el rey emérito, pero a partir de esta noche (22.45 horas) La 1 de Televisión Española (TVE) recuerda la vida de su abuela, Victoria Eugenia de Battenberg, en la serie Ena.

Basada en el libro homónimo de Pilar Eyre, la ficción explora la biografía de «una mujer que vino a un país que nunca la quiso», recalcó en la presentación la mediática autora.

Nieta de la reina Victoria de Inglaterra, Ena se casó con Alfonso XIII por amor en mayo de 1906, en una boda de lo más accidentada, ya que el matrimonio real fue víctima de un atentado mientras recorrían en carruaje las calles de Madrid justo después de pasar por el altar. Lograron salir ilesos, pero sería un presagio de las desventuras que iba a vivir la nueva monarca, bisabuela de Felipe VI: continuas infidelidades por parte de su marido; desavenencias con su suegra, la reina María Cristina; la hemofilia que transmitió a algunos de sus hijos y que ponía en riesgo la sucesión dinástica; el exilio...

En España nunca se sintió aceptada ni querida, pero jamás se rindió y luchó siempre para conseguir ambas cosas. Y eso que para casarse tuvo que dejar atrás a su familia, sus costumbres, su cultura y hasta su religión, convirtiéndose al catolicismo.

Moderna en un ambiente tradicional, fue icono de la moda y de la liberación de las costumbres femeninas: fumaba, vestía pantalón… También mejoró la salud de muchos españoles con un trabajo que ha pasado a la historia: la reconstrucción de la Cruz Roja.

«Fue una mujer interesantísima con una vida personal muy trágica y que formó parte de una etapa de la historia que se ha contado muy poco pero que fue el detonante de todo lo que vino después», comenta Kimberley Tell, que interpreta a la protagonista de la serie, compuesta de seis capítulos y creada por Javier Olivares, artífice de El Ministerio del Tiempo. «Por eso me sorprende tanto que hasta ahora haya pasado tan desapercibida», añade la actriz.

El estreno de Ena llega después de que TVE la haya tenido guardada en un cajón durante casi dos años —se anunció su rodaje en septiembre de 2023—. Incluso se ha podido ver en Portugal y Finlandia antes que en España. Un hecho que desató las críticas de Olivares. «Estreno en Cannes, Portugal, Finlandia... Se va a estrenar en Ganímedes antes que en España», escribió con sarcasmo en Twitter el pasado mayo.