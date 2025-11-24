La desgracia sigue persiguiendo a los Kennedy

Magnicidios, asesinatos, accidentes aéreos... El árbol genealógico de los Kennedy está plagado de grandes desgracias e infortunios. El último caso que se ha conocido es el de Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, e hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, que este sábado ha anunciado que padece un cáncer terminal que no la dejará vivir más de un año, pues padece una rara de leucemia, mieloide, en fase aguda.

Según ha relatado en una emotiva y sincera entrevista con The New Yorker, se enteró de que tenía la enfermedad después de dar a luz a su segundo bebé en mayo de 2024. Fue entonces cuando su médico observó un desequilibrio en su recuento de glóbulos blancos.

«Unas horas después, mi médico notó que mi hemograma tenía un aspecto extraño. Un recuento normal de glóbulos blancos es de entre cuatro y once mil células por microlitro. El mío era de ciento treinta y un mil células por microlitro», ha relatado la Kennedy.