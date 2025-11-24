David Bustamante lanza su primer antivillancico para los ‘fans’ del Grinch

Ahora que David Bisbal acaba de lanzar un nuevo tema navideño, Navidad sin ti, después de que el año pasado arrasara con su versión del Burrito sabanero y su álbum Todo es posible en Navidad, su compañero en Operación Triunfo, David Bustamante, acaba de lanzar su primer antivillancico, para retratar a esa otra Navidad a la que nunca se canta, y con la que bien podrían identificarse los fans del Grinch. El tema, y su correspondiente videoclip, son en realidad una campaña de Wallapop, la plataforma de segunda mano, que anima a los usuarios a vivir la Navidad que deseen y que más les represente.

El cantante cántabro, de 43 años, también ha subido a Wallapop algunos de los productos de su antivillancico: un jersey navideño, una pala de pádel, una bola de nieve con su foto y una zambomba con dedicatoria.

Según un reciente estudio elaborado por Wallapop, casi la mitad de los españoles (48%) siente que decir que no le gusta la Navidad está mal visto. Además, señalan que lo que menos disfrutan de estas fechas son el consumismo excesivo (59%) y las aglomeraciones (54%).

Compuesto por el propio Bustamante, este antivillancico combina humor e ironía para reflejar las pequeñas frustraciones típicas de Navidad: regalos incorrectos, las comidas interminables, el cuñado que vuelve cada año, el mazapán que se repite en todas las mesas o las luces navideñas que cada año se instalan más pronto.

La campaña comenzó con un directo en Instagram donde Bustamante aparecía, junto a su hermano, criticando, entre risas, los clichés de la Navidad. El perfil de Cabronazi se hizo eco de este «despiste» despertando la curiosidad de miles de personas. Días más tarde, el artista reapareció con un vídeo donde presentaba su primer antivillancico: una canción en la que se recogen los tópicos navideños más cuestionados.