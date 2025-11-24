Anabel Pantoja celebra el primer cumpleaños de su hija Alma

Anabel Pantoja disfrutó ayer de un día superespecial, el primer cumpleaños de su hija Alma. Lo hace en Madrid en compañía de su novio David y de los padres de este, celebrando por todo lo alto a su bebé.

La sobrinísima se ha dejado ver ante las cámaras con una gran sonrisa en su rostro y asegurando que «es el día que quiero pasar con ella» porque «me faltan minutos porque mañana tengo viajar». Feliz, Anabel agradecía las felicitaciones de la prensa y al desearle salud ella añadía «y trabajo».

Pantoja se encuentra en Madrid por sus compromisos laborales en Bailando con las estrellas, programa que eligió para reaparecer en televisión después de vivir los meses más complicados de su vida tras el ingreso de su hija.