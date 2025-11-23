Buscan figurantes en Galicia para una gran producción
rodrigo paz
Para muchos, Galicia es, sin duda, un escenario de película. Prueba de ello, la comunidad gallega se ha convertido en los últimos meses en un protagonista más de numerosas producciones audiovisuales, muchas de ellas pertenecientes a las principales plataformas de streaming.
«Agora mesmo hai moitos proxectos que nacen en Galicia con vocación de que as vexa todo o mundo e hai plataformas que veñen a nosa comunidade de forma habitual. Nestes momentos, hai unhas seis rodaxes en marcha en Galicia», destacó hace apenas una semana el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, tras visitar –junto al conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos– los rodajes de la serie de Prime Video Punto Nemo que se llevaron a cabo en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).
Una realidad que parece que no se va a detener, y es que la empresa JP Castings acaba de anunciar el inicio de un proceso de selección de figurantes y pequeños papeles en Galicia para lo que denomina «una de las producciones audiovisuales más relevantes que se preparan actualmente». De momento, muy pocos detalles han trascendido de este proyecto. Tan solo que se trata de una gran producción de época que ya prepara la productora Vaca Films y cuyos rodajes están previsto que se inicien el próximo mes de enero en distintas zonas de Galicia. Entre ellas se encuentran Santiago de Compostela, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Rivadavia y O Courel. Dichos detalles se han podido conocer gracias a la empresa JP Castings, que ha puesto en marcha un proceso de selección.
