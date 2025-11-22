Alejandro Sanz prepara un musical y estrena disco, «¿Y ahora que +?»

Alejandro Sanz ha recuperado la ilusión. Es algo que se palpa en su nuevo disco —¿Y ahora qué +? (Sony), que vio la luz ayer— y que mostrará tanto en el documental y en un próximo musical, que ultima con Movistar. «Llevamos mucho tiempo con este proyecto, que habíamos guardado en secreto, pero sí, estamos con ello», confirma el cantante.