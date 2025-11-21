Dulceida y Alba Paul ya tienen fecha para ser madres de nuevo
Las influencers Dulceida y Alba Paul quieren ser de nuevo madres. Ha sido la propia Dulceida quien ha confirmado la noticia, en un importante evento en Madrid. La influencer ha reconocido llevar varias semanas ‘de negociaciones’ con Alba Paul para definitivamente atreverse a dar el siguiente paso.«Ya tenemos fecha y todo, no os la voy a decir, pero la negociación está bien», decía.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro
- Sanción a la Xunta por ceder datos de familias numerosas a una cadena de supermercados
- Davila 19/11/2025