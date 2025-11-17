Tendencias para las bodas en 2026

Las parejas que tienen pensado casarse en 2026 seguro que están pendientes de las últimas tendencias del sector nupcial y de las bodas de famosos que más han brillado recientemente.

Rococó y glam. El próximo año sorprenderá por el revival rococó glam. Es un estilo caracterizado por la opulencia, desde una perspectiva más moderna y atrevida. Telas drapeadas, colores llamativos y tonos pastel, molduras ornamentadas... Todo, de lo más instagrameable.

Sin móviles, por favor. En la boda de Stella del Carmen se prohibieron los móviles a los invitados. Había que proteger la exclusiva de ¡Hola!, pero también favorecer que los invitados disfrutaran plenamente de la celebración. Esta es otra de las características de las bodas que vienen.

Mesas serpenteantes. Aunque ya hace tiempo que las infinity tables están de moda en las bodas, en 2026 llega la nueva versión: las serpenteantes. Gustan por ser elegantes y atractivas, y además se adaptan a cualquier espacio. Y como cada invitado puede sentarse donde quiera, se fomenta la socialización.

Barra de zumos y aguas de sabores. Además de los clásicos combinados y cócteles, será tendencia pedir zumos, refrescos, mocktails y aguas de sabores con frutas y verduras. Servirán para dar un toque de color.

Mantelerías y drapeados. La moda primará las mantelerías lisas como contrapunto perfecto a una decoración botánica o incluso con peces. También destaca el gusto por las telas drapeadas para vestir distintos espacios.

Pérgolas a gogó. Las perlas siempre han acompañado el look clásico de las novias. Y el próximo año se impondrán más que nunca, también en la decoración.

Azul ‘serenity’ y espejos. Los espejos de boda se convertirán en piezas imprescindibles en la decoración. El azul serenity será el preferido en mantelerías, servilletas, copas, flores y velas.

Damas de honor diferentes. Llega la tendencia de mismatched bridesmaids. Se podrán escoger vestidos diferentes en cuanto a estilo, tela y color según la elección de cada una.

Moda y maquillaje. Las novias buscarán siluetas limpias con capas ligeras o bien apostarán por la temática rococó. En cuanto a colores, se verán vestidos en rosa empolvado, plata, dorado y azul sereno La tendencia en maquillaje será mostrar una piel jugosa y saludable.

Luna de miel. Las parejas buscarán destinos desconocidos y apartados, como la isla de Herón (Australia), Islandia o Namibia. También hay la tendencia revival de volver a la primera ciudad a la que los novios viajaron juntos.