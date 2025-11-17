La reina cede la tiara más importante del joyero real a una exposición

Patrimonio Nacional está preparando una exposición sobre la figura de Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España por su matrimonio con Alfonso XIII, aprovechando que TVE estrenará «ENA», una ficción sobre la reina inspirada en la novela de Pilar Eyre. Y, según han apuntado varios medios, la reina Letizia ha cedido una de las joyas más caras e importantes del joyero real para esta exposición que se inaugurará el próximo 2 de diciembre en Madrid.

La joya que ha cedido la Reina y que se podrá ver en la exposición es la tiara Flor de Lis, una de las joyas de pasar que las reinas españolas han ido heredando y que le regaló el rey Felipe VI a Letizia tras su coronación. Dicha tiara, compuesta por 450 diamantes, diez perlas y una estructura de platino, fue un regalo de Alfonso XIII a su prometida Victoria Eugenia, que la lució el día de su boda, el 31 de mayo de 1906.

La importancia de la diadema es que representa a los Borbones, pues su nombre viene de que cuenta con tres flores de lis, el símbolo de la Casa Borbón. Después de que la luciera Victoria Eugenia, la tiara pasó a manos de María de las Mercedes de Borbón. Después, cuando Juan Carlos accedió al trono, pudo hacer uso de la tiara la reina Sofía. En 2014, pasó a ser de Letizia cuando Felipe VI fue proclamado rey.

Letizia utilizó la tiara Flor de Lis por primera vez en febrero de 2017, durante una cena de gala por la visita del presidente argentino Mauricio Macri. Después, la ha lucido en algunos encuentros internacionales como una visita al Buckingham Palace o la cena de gala de su viaje de Estado a Dinamarca en 2023.

La exposición de Victoria Eugenia presenta una colección de unas 350 obras, documentos, libros y fotografías que revisitan la figura de esta joven inglesa que acabó definiendo una nueva forma de ser monarca consorte y podrá contar con su joya más representativa.