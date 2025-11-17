Georgina Rodríguez demuestra su faceta más solidaria
E.P.
Madrid
Georgina Rodríguez ha vuelto a demostrar su solidaridad con los más necesitados. La influencer participó en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid donando un perchero de ropa para la recaudación de fondos con el objetivo de atender y acompañar a los niños, niñas y jóvenes que han vivido situaciones difíciles en sus familias. No es la primera vez que la mujer de Cristiano Ronaldo muestra su faceta más solidaria, ya que ha colaborado con diferentes causas.
