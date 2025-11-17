Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La estrella de K-pop Nana reduce a un ladrón armado

E.P.

La estrella surcoreana del K-pop Nana, sufrió heridas y se recupera en el hospital después de reducir a un hombre que invadió su casa, según informó ayer la policía. El hombre irrumpió en la vivienda de la actriz y cantante la mañana del sábado y fue dominado por Nana con ayuda de su madre. La celebridad de 34 años y su madre, que sufrió heridas graves y quedó inconsciente, permanecen hospitalizadas, informó la agencia noticiosa Yonhap.

El intruso forzó su entrada en la casa de Nana en un suburbio de Seúl con la intención de robar, dijo a la AFP un detective en la estación policial de Guri. «Ella y su madre redujeron al intruso en una lucha física que resultó en su arresto», agregó el detective. El sospechoso quedó en custodia bajo cargos de robo agravado, señaló.

