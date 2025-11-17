Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una carta de oro de Taylor Swift

Una carta que envió Taylor Swift en 2017 a Liam Payne sale a subasta. En la misiva, que puede superar los 11.000 euros, Swift apoyaba al fallecido exmiembro de One Direction en el inicio de su carrera en solitario.

