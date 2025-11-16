Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sergio Dalma lanza disco

Sergio Dalma lanza disco

Sergio Dalma lanza disco

Quince años después de «Via Dalma’», que vendió más de 300.000 copias, el artista lanza ahora «Ritorno a Via Dalma» y recuerda que en 2010 no contó con apoyos ni de compañía ni de medios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents