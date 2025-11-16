El octogenario sospechoso de matar a Encarnita Polo, bajo custodia policial

El octogenario que supuestamente acabó el viernes con la vida de la actriz y cantante Encarnita Polo, a la que según los indicios estranguló en la residencia de Ávila en la que ambos vivían, se encuentra bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario, según confirmaron a «Efe» fuentes de la Subdelegación de Gobierno.

El hombre, que anteriormente no había mostrado signos de agresividad en esta residencia para personas mayores, permanecerá bajo custodia policial hasta que sus condiciones permitan pasar a disposición judicial, según las mismas fuentes.

Por otra parte,fuentes cercanas a la familia explicanque Encarnita Polo será enterrada en Ávila después de celebrarse un acto en el velatorio en el que se encuentra el cuerpo de la artista sevillana.

La Policía Nacional abrió el viernes una investigación para aclarar la muerte de la actriz y cantante.

La Policía informó en un primer momento de que se había producido un fallecimiento en la residencia Decanos de Ávila que estaba siendo investigado por la Brigada Provincial de la Policía Judicial.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la fallecida era Encarnita Polo y que había sido otro residente el que la habría agredido provocando su muerte por estrangulamiento.

La sevillana Encarna Polo fue una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, cuando triunfó con su conocida canción ‘Paco, Paco, Paco’.

Su hija, Raquel Waitzman Polo, comunicó el fallecimiento a sus conocidos y pidió respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados.

«Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido hoy (por el viernes) en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño», es el mensaje que envió la hija de Encarnita a sus allegados. Y añadía: «para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre, fuerte y divertida».