Laura Ponte sale en defensa del emérito: «Un respeto, ha tenido un papel vital»
La modelo estuvo casada con un primo de Felipe VI
Aunque muchos ya no lo recuerden, Laura Ponte formó parte durante años de la familia del rey. La modelo se casó con Beltrán Gómez-Acebo —hijo de la infanta doña Pilar y el primo más cercano al rey Felipe VI— en 2004 después de siete años de noviazgo. Sin embargo, y tras el nacimiento de sus mellizos Laura y Luis, la pareja decidía emprender caminos separados en 2009, aunque siguen manteniendo una relación muy cordial.
Siempre discreta en lo que a los asuntos de su exfamilia política se refiere, la modelo sorprendió con la defensa que ha hecho del rey Juan Carlos ante la polémica que se levantó tras la publicación de sus memorias, «Reconciliación», el pasado 5 de noviembre en Francia.
Y es que aunque la modelo no ha leído el libro y «no está en mi horizonte» hacerlo —aunque deja en el aire la posibilidad con un «no sé, es algo que llega y de repente es casual»—no ha dudado en reivindicar la figura del monarca y el papel que ha tenido en la historia de España: «Creo que ha sido un hombre importante en nuestra transición y así es. Al que se le debe también un respeto, olvidándonos todo lo demás, porque ha tenido un papel vital para que hoy vivamos en un Estado democrático. Luego ya entran otras... Otras historias, pero eso hay que reconocerlo, y es innegable, o sea, innegable» , sentencia.
Respecto a los deseos del emérito de volver a vivir en España tras más de cinco años de ‘exilio dorado’ en Abu Dabi, Laura apunta que «puedo entenderlo porque está su familia y también por lo que construyó, quiero decir, lo que participó, yo lo puedo entender».
