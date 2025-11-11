Cristiano Ronaldo venera a Donald Trump y confirma su tendencia política: «Es uno de los hombres que pueden ayudar a cambiar el mundo»

Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista personal mucho tiempo después de la última. Ha sido con el periodista británico Piers Morgan, quien ya advertía en las horas previas que se trataba de la charla más personal del portugués y que trataría temas deportivos, pero también patrimoniales o políticos.

Dicho y hecho, el '7' de la selección y el Al-Nassr ha hablado sobre la pérdida de su hijo recién nacido y los problemas para aceptar la situación. También hablaron sobre su regreso al United después de tantos años y por qué no funcionó pese a los buenos números que sumó en su segunda etapa 'red', además de algunas reflexiones sobre su vida personal, como su relación con Georgina Rodríguez y su propuesta de matrimonio.

También ha confirmado alguna bomba, como que su retiro no está demasiado lejos. Ronaldo tiene 40 años y sumará una unidad más el próximo 5 de febrero, convirtiéndose en uno de los más veteranos de cualquier liga en el mundo, en búsqueda de la ansiada cifra de los 1.000 goles en su carrera.

También hablan sobre su vida en Arabia Saudí y su relación con el excompañero en el Manchester United, Wayne Rooney, que apuntaba que Leo Messi le parecía mejor jugador, además de sobre la muerte de su tocayo Diogo Jota este verano. Más allá del balón, en dicha charla también se habla sobre su confianza a la hora de saber que sería multimillonario y temas acerca de sus empresas y algunos hábitos fuera del terreno de juego.

La revelación de CR7 sobre su ideología política

Sin embargo, una de las revelaciones más interesantes es su tendencia política y un claro sesgo hacia la derecha, que han adelantado ambos protagonistas de la conversación y que aparecerán en la segunda parte de la entrevista, cuya fecha de estreno todavía no se ha anunciado.

Uno de los nombres que salen a la palestra fue el de Donald Trump, el actual presidente norteamericano: «Es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo», apunta el futbolista, evidenciando su postura respecto al personaje.

Es el segundo acercamiento del portugués con el magnate tras el envío de una camiseta firmada hace unos meses en la que exhibía el mensaje «Para el presidente Donald J. Trump. Jugando por la paz». Otra evidencia llegó con el hecho de que el ex del Real Madrid posara junto al libro titulado 'Woke is dead' ('Lo woke está muerto'), del propio Morgan.

Habrá que esperar a ver qué más comenta al respecto en la segunda parte de la entrevista, aunque está claro que CR7 ha adquirido una clara tendencia política y que no duda en expresarla en público.