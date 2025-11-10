Paula Vázquez y Alba Lago, nominadas gallegas en los Premios Iris

La ferrolana Paula Vázquez y la viguesa Alba Lago encabezan las nominaciones gallegas en los Premios Iris, los galardones de la Academia de Televisión, cuyos primeros candidatos se dieron a conocer la pasada semana y cuya gala de entrega tendrá lugar el próximo 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid.

Alba Lago. | RR.SS.

Entre los aspirantes gallegos destacan la ferrolana Paula Vázquez y la viguesa Alba Lago. La primera competirá en la categoría de Mejor Presentador/a de Programas de Entretenimiento por su gran trabajo conduciendo Bake Off: Famosos al horno, aunque levantar el prestigioso galardón no le resultará nada sencillo, pues tendrá que enfrentarse a El Gran Wyoming (El intermedio), Marc Giró (Late Xou), Miguel Ángel Muñoz (Pekín Express), Pablo Motos (El Hormiguero) y Sandra Barneda (La isla de las tentaciones). La segunda, optará al Premio Iris de Mejor Presentador/a de Informativos por su labor al frente de Noticias Cuatro 1. Sus competidores: Alejandra Herranz (Telediario 1), María Casado (Informativos Telecinco fin de semana), Rodrigo Blázquez (La Sexta noticias 20h), Sandra Golpe (Antena 3 noticias 1) y Vicente Vallés (Antena 3 noticias 2).