Ana Peleteiro se defiende de las críticas por su nueva casa

La atleta gallega Ana Peleteiro ha hablado sin tapujos esta semana en sus redes sociales sobre la polémica en la que se ha visto envuelta tras las críticas recibidas por su nueva casa. La deportista ha sido víctima del odio en redes por parte de los haters que señalaron que en su vivienda ha invertido el dinero de la beca ADO.

«Sí que es verdad que le ha sorprendido a la gente la casa que nos estamos construyendo», reconocía Peleteiro en un vídeo en su cuenta de TikTok, pero explicaba que «llevo cotizando desde los 15 años, me lo he hecho a base de mucho sudor y muchas lágrimas también, o sea que es la casa en la que quiero vivir y en la que voy a vivir toda mi vida, así que... a quien le fastidie, pues tiene dos problemas».

Contundente, la gallega confesaba que a pesar de haber recibido comentarios negativos «la gran mayoría de la gente sabe que no es a base de becas, una beca no te da para hacerte una casa, ni muchísimo menos, ni para una entrada» aunque reconocía que «hay muchísimos deportistas a los que le ayudan muchísimo y gracias a esas becas pueden empezar su vida y a mí en su día, cuando empecé, también fue de grandísimo apoyo, pero para mí esas becas son premios».

Queriendo aclarar la polémica de la beca, Ana dejaba claro que «es un premio por tu rendimiento deportivo, igual que hay becas para estudiantes, para científicos y para un montón de personas, aquellos deportistas que competimos por este país y ganamos medallas, tenemos esos premios por parte de nuestra nación, lo cual me parece normal, pero no a base de eso te enriqueces, ni mucho menos. Más que nada lo invertimos en entrenamientos, en hilos de contracción y en material deportivo».

La deportista terminó explicando en su cuenta de TikTok que tiene una economía «que me he labrado a base de mucho trabajo», explicando que es dueña de tres empresas, y que las redes sociales también son las responsables de la gran mayoría de sus ingresos.