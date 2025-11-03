Raquel Revuelta, feliz por su amiga Eva González
La exmodelo y empresaria Requel Revuelta ha expresado su felicidad después de que su amiga Eva González acaparara los titulares tras dejarse ver en actitud cómplice con su nueva ilusión, un joven sevillano llamado Nacho con el que mantendría un discreto romance desde hace aproximadamente un año.
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- Nuevo registro en una vivienda de A Estrada en busca de drogas
- Nuevo récord en el AVE Madrid-Vigo: un tren lo completa en 3 horas y 37 minutos
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo
- La «Incógnita» se quita las entretelas