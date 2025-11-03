Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raquel Revuelta, feliz por su amiga Eva González

Raquel Revuelta. | Europa Press

La exmodelo y empresaria Requel Revuelta ha expresado su felicidad después de que su amiga Eva González acaparara los titulares tras dejarse ver en actitud cómplice con su nueva ilusión, un joven sevillano llamado Nacho con el que mantendría un discreto romance desde hace aproximadamente un año.

