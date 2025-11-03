Najwa Nimri: «Me preocupa lo financiero»

Nawja Nimri está promocionando estos días la segunda temporada de «Respira», que se ha estrenado en Netflix el 31 de diciembre. Pese al éxito profesional, la actriz no ha podido evitar de nuevo unos problemas económicos que le han perseguido en varias etapas de su vida.

Sus comienzos no fueron fáciles. Hija de dos farmacéuticos, Nawja dejó Bilbao muy pronto para buscarse la vida en Madrid. Con tan solo 18 años, dejó su casa y se mudó a la capital para poder dedicarse al mundo del cine. Su aparición en la película «Abre los ojos» comenzó a abrirle puertas, pero no fue hasta muchos años después cuando logró el reconocimiento a nivel internacional tras series como «Vis a Vis» o «La Casa del Papel».

En los últimos años se ha erigido como uno de los nombres destacados del cine español. Y hace tan solo un año la actriz podía presumir de tener 25 millones de euros en el banco, como dijo entre risas en uno de los primeros programas de «La Revuelta» en TVE. Sin embargo, la situación ha cambiado por completo en los últimos meses y Nawja ha confesado que está a «menos 12,5 millones».

«Estoy fatal. De verdad, no puedo entrar en detalles, pero he perdido todo mi dinero», reconoce. No es la primera vez que Nawja hace públicos sus problemas económicos. «Me preocupa el tema financiero, pero es que si te cuento algo me meto en líos gordos», admite la actriz, que también deja claro que «no le debo dinero a nadie». Con su particular sentido del humor asegura que sería mucho más fácil si debiese dinero. «Si fuera así estaría chupado: llamo a dos amigos, les pegan una paliza y me lo quedo todo», comenta en tono de broma.