Lamine Yamal aclara su ruptura con Nicki Nicole: «No ha sido por infidelidad»
Lamine Yamal confirma públicamente su ruptura con la cantante Nicki Nicole, poniendo fin a los rumores que circulaban sobre el distanciamiento entre ambos. El joven futbolista del FC Barcelona y la artista argentina habían despertado gran expectación por su relación, que fue seguida de cerca tanto por la prensa deportiva como la de corazón. Así lo confirmó el propio deportista a Javi Hoyos: «No estamos juntos», disipando cualquier duda sobre la situación actual. Además, quiso dejar claro que «no ha sido por ninguna infidelidad». «Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación». La pareja llevaba meses acaparando titulares debido a sus publicaciones en redes y sus apariciones, pero finalmente decidieron emprender caminos separados.
La noticia, revelada por Javi Hoyos en «D Corazón», causó revuelo en redes, donde los seguidores de ambos llevaban días especulando sobre su separación y comentando rumores de infidelidad que circulaban tras el viaje del futbolista a Milán para celebrar una fiesta rodeado de amigos y amigas. Ante estas acusaciones, Yamal aclaró que «no le he sido infiel ni he estado con otra persona» durante ese viaje.
