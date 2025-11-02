Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amenábar, el dinero y la libertad

El cineasta Alejandro Amenábar sostiene que la libertad supone «renunciar al dinero», como le ocurrió cuando tuvo que prescindir de 30 millones para poder rodar «Ágora».

