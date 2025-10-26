Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Blanca Padilla, embarazada

La modelo, una de las top models españolas con mayor proyección internacional del momento, ha anunciado esta semana por sorpresa que espera su primer hijo junto al empresario Alejandro García.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents