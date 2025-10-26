Blanca Padilla, embarazada
La modelo, una de las top models españolas con mayor proyección internacional del momento, ha anunciado esta semana por sorpresa que espera su primer hijo junto al empresario Alejandro García.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Davila 23/10/2025
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Incautados más de 3.600 litros de aguardiente en una destilería ilegal en Ponteareas