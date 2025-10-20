Google Maps se la lía a Paco González en Galicia: «Quería conocer Bueu y...»

Paco González es una de las grandes voces de la radio deportiva española. Una figura que, siempre que acerca su opinión, deja grandes titulares. Un hecho que sucedió el pasado domingo durante la emisión del programa que dirige y presenta en la Cadena Cope, Tiempo de Juego. Sin embargo, lo sorprendente fue que no se trató de algo relacionado con el mundo deportivo, sino de un suceso que al comunicador madrileño le había sucedido en Galicia unos días antes.

Fue durante un espacio de Tiempo de Juego en el que charlaba amigablemente con Susana Ballesteros –la voz en castellano del GPS– de temas ajenos al deporte que el periodista contó lo que le había sucedido días atrás en la comunidad gallega. «Estaba por las Rías Baixas y quería conocer un pueblo que no conocía que se llama Bueu y, con Google Maps, me llevaste –mirando a Susana Ballesteros– más lejos de la costa y más alto», se quejó Paco González tras una breve demostración de Ballesteros de cómo pone la voz de nuestros GPS.

Un viaje por Galicia que Paco González realizó durante el último parón liguero y en el que también aprovechó para estar en Padrón el día del cumpleaños de Pepe Domingo Castaño para recordarlo junto a familiares y amigos del fallecido comunicador padronés.