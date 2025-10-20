Cronología del harén del novio de Irene Rosales

El pasado lunes, las Mamarazzis avanzábamos en exclusiva la nueva relación sentimental de Irene Rosales con un empresario sevillano de nombre Guillermo. Era una persona anónima hasta que el miércoles apareció en las portadas de las revistas Semana y Lecturas, refrendando lo que habíamos contado: la ex de Kiko Rivera estrenaba pareja. Lo que no sabíamos, y hemos descubierto en apenas unos días, es que el tal Guillermo es un individuo cuyo talento es coleccionar relaciones simultáneas y haber logrado un auténtico entramado sentimental. Un Casanova del Shein, eso sí, porque carece de discreción y miente más que habla, según hemos podido confirmar a través de diversas fuentes.

Aviso a navegantes infieles: la sororidad funciona en estos casos. Pero, vamos con la cronología de su harén. Guillermo ha tenido una relación sentimental de más de 15 años con Cristina, su esposa, de la que se separó hace apenas 4 meses. Se habían casado en junio de 2024, pese a la alargada sombra de las deslealtades de él. Las pasadas Navidades, Guillermo había conocido a Vanesa, de la que se encaprichó al instante. Cristina se enteró de que su marido le estaba siendo infiel con dicha joven y le echó de casa el pasado mes de junio. Guillermo se vio obligado a volver a casa de sus padres. Nos cuentan que Cristina, abogada de profesión, está viviendo «un infierno». La joven «ha perdido muchos kilos y sufre mucho por su hijo», nos deslizan fuentes muy cercanas. A pesar de todo, «hasta hace apenas dos semanas», nos aseguran que Guillermo seguía hablando con ella «y buscándola», negando categóricamente sus aventuras con otras mujeres.

A Vanesa la conoció a través de unas amigas en común relacionadas con el mundo de la comunicación. A principios de este año, Guillermo y Vanesa ya eran una relación asentada: él la presentaba como su pareja, compartían amigos y tenían planes de futuro. Todo mientras él seguía lanzando guiños y mensajes a varias mujeres a través de Instagram y coqueteando con una tercera mujer: Marta, con quien ha tenido un acercamiento más breve, de carácter principalmente pasional, después de más de un año de intentos por parte de él y que se consolidó durante el verano. Marta, una discreta empresaria, descubrió que Guillermo no tenía intención de divorciarse y que era «muy mentiroso», lo que marcó su distancia.

Irene Rosales entró en escena de manera accidental. Fue un encuentro profesional a través de Fran, representante de Kiko, por la instalación del césped en su casa, en 2020. Guillermo no tardó en enviar mensajes a las redes sociales de Irene para seducirla de manera sutil. Todo se coció a fuego lento. A raíz de la crisis matrimonial entre Kiko Rivera e Irene, los contactos con Guillermo se intensificaron y, a mediados de agosto, el acercamiento se volvió más evidente, coincidiendo con que Guillermo aún mantenía una relación con Vanesa y seguía viendo a Marta, con la que no cortó su relación hasta la última semana de agosto. La de Vanesa no acabó hasta mediados de septiembre. La mezcla era explosiva, un solapamiento de relaciones que confirma la habilidad de Guillermo para mentir a todas las involucradas. Las Mamarazzis tenemos un consejo para Irene Rosales: corre sin mirar atrás.