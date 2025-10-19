La poesía del Festival Kerouac dice adiós
La edición número 15 del Festival Kerouac de poesía se cerró ayer con un recital en el MARCO. En la imagen, de izquierda a derecha, Annalisa Marí, Olalla Cociña, Marcos de la Fuente, La Sole, Avendaño&Romón y El Hombre Viento. La directiva del evento aseguraba esta semana que no habrá más Kerouac en Vigo. Crespón negro en el corazón nos dejan.
