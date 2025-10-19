Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eric Clapton tocará de nuevo en España en 2026 tras una espera de 20 años

El músico británico, de 80 años, anuncia conciertos el 7 y 10 de mayo en Madrid y Barcelona

Eric Clapton, durante un concierto en 2014. | Efe

Efe

Barcelona

El guitarrista y cantante británico Eric Clapton regresará a España más de 20 años después de sus últimas actuaciones con sendos conciertos en el Movistar Arena de Madrid, el próximo 7 de mayo de 2026, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 10 de mayo.

Según ha informado la promotora Live Nation, los conciertos se enmarcan dentro de la gira europea que Clapton, de 80 años, llevará a cabo el próximo año.

Las entradas para ambos conciertos se pondrán a la venta el próximo miércoles, 22 de octubre, en la web livenation.es, a partir de las 10:00 horas, y también en ticketmaster y El Corte Inglés.

Nacido en 1945 en Ripley (Inglaterra), Eric Clapton es una de las figuras más influyentes de la historia del rock y el blues. A lo largo de más de seis décadas de carrera, se ha consolidado como una leyenda de la música, tanto como guitarrista, cantante y compositor.

Su talento emergió en los años 60 con bandas icónicas como The Yardbirds, John Mayall’s Bluesbreakers y Cream, donde redefinió el sonido de la guitarra eléctrica y marcó una era. Posteriormente, formó Derek and the Dominos, con quienes grabó el clásico atemporal «Layla». En su etapa en solitario, Clapton publicó álbumes esenciales como «461 Ocean Boulevard» o «Unplugged», que le valieron reconocimiento mundial y varios premios Grammy.

