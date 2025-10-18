Así está Tom Welling: la transformación física de 'Superman' para su nuevo papel

Tom Welling es un actor estadounidense conocido por interpretar a Clark Kent, el joven Superman, en la popular serie de televisión ‘Smallville’. Durante diez temporadas, Welling dio vida a un Clark Kent que aún estaba descubriendo sus poderes y su verdadera identidad, mientras se enfrentaba a amenazas tanto humanas como extraterrestres.

Su interpretación humanizó al personaje, destacando el conflicto interno entre su deseo de llevar una vida normal y el destino que lo llama a ser un héroe.

Más de una década después de dar vida al icónico héroe, Welling, ahora con 47 años, sorprende con una gran transformación física para su nuevo papel protagonista en la película de acción ‘Mafia Wars’.

En un reciente video publicado por Screen Rant, se puede ver al actor en Roma, donde se desarrollan las emocionantes escenas de su personaje, corriendo por las calles históricas de la ciudad y persiguiendo a peligrosos criminales, rifle en mano.

Tom Welling en su nuevo papel en Mafia Wars. / Sport

La historia de ‘Mafia Wars’ sigue a Terry Jacobs, un exconvicto interpretado por Welling, que tras salir de la cárcel se ve obligado a trabajar de incógnito en un equipo de seis personas.

La libertad de Terry se complica cuando intenta reunirse con su familia, mientras las cosas se salen de control. Windhauser compara el estilo de la película con clásicos como Training Day, destacando la diferencia con el papel que Welling tuvo en ‘Smallville’.

El elenco incluye a Cam Gigandet como Griff, el jefe de un infame sindicato mafioso y principal antagonista. Gigandet, conocido por su papel de villano en ‘Crepúsculo’, tiene escenas cargadas de acción junto a Welling. También participan Cher Cosenza, Chris Mullinax y Luca Malacrino, quienes completan el reparto de esta emocionante película ambientada en Roma.