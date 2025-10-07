El gallego Martiño Rivas, fuera del mercado
«Prefiero ahorrar antes que gastar dinero en citas», ha asegurado el actor
El actor de Vimianzo Martiño Rivas fue uno de los muchos famosos que no se quisieron perder el estreno del musical «La Cenicienta» en Madrid, donde en la alfombra roja habló de su vida privada y su faceta de modelo.
A sus 40 años, Martiño sorprendió a sus seguidores y a la prensa del corazón al confesar públicamente que, por ahora, prefiere mantenerse soltero. El reconocido actor gallego, que se hizo famoso en series de éxito como «El internado», habló sin rodeos sobre su situación sentimental y, tras varios romances conocidos, explicó el motivo detrás de su sorprendente decisión.
Con gran naturalidad y su habitual sentido del humor, aseguró que no tiene pareja porque está en un momento de vida muy austero y «prefiero ahorrar antes que gastar dinero en citas, estoy fuera del mercado, no quiero saber nada de nadie», explicó ante la perplejidad de los reporteros.
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar