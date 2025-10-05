Las «olimpiadas militares» de Leonor en Marín
Más de 400 alumnos de las academias militares se dan cita en la Escuela Naval para participar una «olimpiada» entre ellos. Y la princesa Leonor no ha querido perderse la cita y volver por unas horas a Marín.
N. D.
La princesa Leonor ha regresado a la Escuela Naval, aunque solo por unas horas, para participar durante el fin de semana, desde el viernes y hasta mañana lunes, en el Campeonato Deportivo Interacademias 2025, que se celebra en Marín. La heredera de la Corona cursó estudios en la academia marinense de la Armada entre septiembre y diciembre de 2024, y regresó a la Escuela Naval, a bordo del ‘Juan Sebastián de Elcano’ en julio pasado, para los actos del día del Carmen que presidió su padre, Felipe VI. Ahora lo ha hecho como deportista, representante a la Academia del Aire y el Espacio de San Javier (Murcia), donde completa su formación castrense.
La esgrima es uno de los deportes en los que participa la Princesa de Asturias, así como, probablemente, el voleibol y la página oficial de este campeonato ha divulgado diversas fotografías de las pruebas y de los equipos en las que la hija de los Reyes aparece con sus compañeros.
Los Campeonatos Deportivos de Academias Militares se celebran cada dos años y forman parte del Plan de Actividades del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas. Para su organización se turnan las distintas academias militares españolas y esta edición corresponde a la Escuela Naval Militar.
Las distintas pruebas que conforman los campeonatos se desarrollarán hasta el lunes en horario de mañana y tarde en las instalaciones de la Escuela Naval Militar y zonas adyacentes. Participan más de 400 atletas pertenecientes a la Academia General Militar, Academia General del Aire y el Espacio, Academia Central de la Defensa y la propia Escuela Naval Militar. Entre las pruebas deportivas se encuentran baloncesto, natación, vela, fútbol 7, balonmano, esgrima, natación, patrullas, orientación, entre otras.
