Nuria Fergó, abierta al amor
En el peor año de su vida tras la muerte de su padre y la ruptura sentimental con Juan Pablo Laura poco después, resurge como ave Fénix, lanza nuevo sencillo y no cierra puertas al amor.
