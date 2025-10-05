Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se dan el «sí, quiero» en Sevilla

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se dieron el «sí, quiero» en la iglesia del Cristo de los Gitanos, de Sevilla, rodeados por todos los seres queridos que no quisieron perderse el emotivo día para toda la familia Alba. La ceremonia religiosa comenzó pasado el mediodía en el santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada, un sitio de lo más especial para Cayetano ya que allí reposan parte de las cenizas de su madre. El párroco Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp fue quien ofició la ceremonia religiosa. Un cura muy cercano a la familia porque también estuvo presente en la boda de Doña Cayetana con Alfonso Diez o en la de los hermanos Fernando y Carlos Fitz-James Stuart. El hijo de la duquesa de Alba llegó al templo del brazo de su hija Amina, quien ejerció de madrina, vistiendo de nuevo el uniforme de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, como hizo en su boda con Genoveva Casanova. Por su parte, una Bárbara radiante de blanco aparecía del brazo de su padre, el empresario libanés, Bachar Mirjan, en coche de caballos luciendo un impresionante vestido de novia de Navascués.

