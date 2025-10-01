Premios Rebulir para Malvela, Cristina Castaño, Luar y la emigración gallega en Euskadi
E.P.
El jurado de los XIV Premios Rebulir Cultura Galega anunció ayer la nómina de galardonados de este año. Son el grupo Malvela, la actriz Cristina Castaño, el programa de television Luar y, como premio especial, la emigración gallega en el País Vasco.
La entrega se celebrará el sábado 20 de diciembre, a las 19.00 horas, en el marco del Festival Internacional Rebulir, en el Complejo Rogelio García Yáñez de O Picouto, en Ramirás.
Malvela, en la categoría de Música Gallega, ve reconocida con esta distinción una «trayectoria consolidada» y su «firme compromiso con la música tradicional gallega», mientras que Cristina Castaño ha sido premiada, en el apartado de Artes Escénicas, por su «brillante y versátil» carrera interpretativa en teatro, cine y televisión.
Por su parte, el programa Luar recibirá el premio Homenaje por su papel como «escaparate cultural y plataforma de referencia de la televisión pública gallega. Un último galardón, el Rogelio García Yáñez, reivindica la labor de las comunidades gallegas en el exterior y se entregará, por primera vez, a la emigración gallega en Euskadi.
