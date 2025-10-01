Nicole Kidman y Keith Urban se separan

Nicole Kidman y Keith Urban han separado sus caminos después de 19 años casados, según han publicado las revistas estadounidenses People y TMZ.

La actriz ganadora del Óscar, de 58 años, y el cantante de country, de 57, se han separado, y una fuente le ha contado a People: «La hermana de Nicole [Antonia] ha sido un pilar y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente». «Ella no quería esto», añade la fuente. «Ha estado luchando por salvar el matrimonio».

TMZ fue el primero en informar de la noticia de la ruptura, citando fuentes que afirmaban que la pareja ha estado viviendo separada desde principios del verano.

La pareja contrajo matrimonio en junio de 2006 y tiene dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Antes, la ganadora del Óscar en 2003 estuvo casada con Tom Cruise durante 11 años, siendo una de las relaciones más famosas de Hollywood en esa época.