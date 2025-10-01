Aitana sorprende con un selfi viral con el rey: «¡Es majísimo!»

Desde que la Casa Real decidió abrirse un perfil de Instagram, hemos podido ser testigos de numerosos momentos protagonizados por los miembros de la familia real y, en consecuencia, de una mayor cercanía en ellos. La última prueba de ello ha sido el carrusel de imágenes que han compartido en dicho perfil —que cuenta ya con casi 1 millón de seguidores— con motivo de la tercera edición de los Premios Vanguardia celebrados esta semana en Barcelona. Lo más sorprendente de este carrusel y el motivo por el que las redes se han revuelto en las últimas horas ha sido la primera imagen en la que podemos ver al mismísimo rey Felipe VI haciéndose un selfi con una de las galardonadas: la cantante Aitana.

Tal y como han detallado en el pie de foto de dicho carrusel, con estos galardones se «reconoce la labor de entidades, empresas, instituciones y personas que desarrollan su actividad de manera destacada en ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales». En el caso de Aitana, la joven de 26 años es todo un referente de la música en España. Sus nominaciones a los Latin Grammy, sus últimos conciertos en los que ha hecho sold out en estadios, así como la gira internacional que la llevará por Europa, Latinoamérica y EE UU el año que viene, la hacen más que merecedora de este galardón.

Tras la entrega de galardones, Aitana se atrevió a acercarse a Felipe VI para hacerse un selfi con él. La catalana lo publicó también en sus redes sociales y ha conseguido revolucionar a todos sus fans. «GRACIAS @lavanguardia por este premio, de verdad:) es un honor enorme estar rodeada de tanto talento y sentirme parte de algo tan especial ?? por cierto he conocido al rey por primera vez!!!!!! qué majíssssimo!!!!!!», escribió la catalana en el carrusel de fotografías de Instagram.

En su cuenta de X, Aitana ha reposteado la publicación de Casa Real y ha añadido: «Sí, lo admito. le he pedido un selfi al rey».